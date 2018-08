El Govern recorrerà els escenaris dels atemptats en el primer aniversari del 17-A

El Govern té previst recórrer els escenaris dels atemptats en el primer aniversari del 17-A, que tindrà lloc aquest divendres. S'ha previst que les banderes onegin a mig pal als edificis i dependències de la Generalitat i les corporacions públiques de Catalunya, en un programa que també preveu reconèixer el suport que va donar la societat civil i diversos col·lectius professionals en la gestió de l'emergència.

L'executiu català participarà també als homenatges a les víctimes a Barcelona, Cambrils, Ripoll i Alcanar. Els atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils del 17 i 18 d'agost del 2017 van provocar 16 morts i 155 ferits de 34 nacionalitats.

Els actes de commemoració dels atemptats començaran ja el dijous 16 d'agost, quan és previst que el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, encapçalin l'acte organitzat per les diferents entitats i institucions de la ciutat sota el lema 'Ripoll per la convivència'.

El mateix el vicepresident i conseller d'Economia i Hisenda del Govern, Pere Aragonès, i l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, participaran en un acte de record dels esdeveniments al costat de diversos consellers com ara el d'Interior, Miquel Buch.

Per al divendres hi ha prevista una declaració institucional del president Torra i una ofrena floral al mosaic de Joan Miró de la Rambla, on també hi haurà els familiars de les víctimes mortals. Després, Torra assistirà a l'acte d'homenatge organitzat per l'Ajuntament de Barcelona.

A la tarda, Torra es reunirà amb l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, responsable del Departament en el moment dels atemptats, a la presó de Lledoners acompanyat de diversos membres del Govern.

També a la tarda hi ha un acte organitzat conjuntament per l'ANC i Òmnium Cultural davant d'aquesta mateixa presó per homenatjar les víctimes dels atemptats i els cossos d'emergències.

Finalment, dissabte a Cambrils hi haurà un acte de record per les víctimes dels atemptats i d'inauguració del Memorial per la Pau, a la rotonda on va tenir lloc l'atemptat, al passeig Marítim, davant del Club Nàutic. Hi participaran el president Torra i bona part del Govern.