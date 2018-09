Meritxell Borràs: «Tenir-nos a la presó dona vots, i això ens indigna»

L'exconsellera de Governació Meritxell Borràs ha publicat aquest setembre 34 dies de tardor i 1 de primavera (Símbol Editors), un diari que va escriure des de la presó i que relata el temps que va estar tancada a Alcalá-Meco la tardor del 2017. Al llibre, Borràs relata el 20 de novembre de l'any passat i explica que tenen la sensació que els partits s'aprofiten de la situació d'empresonament: «Tenir-nos a la presó dona vots. Això ens indigna. No volem que els partits ens instrumentalitzin».

A més, l'exconsellera ha assegurat que qui no entén «gens» per què estan tancades són les preses d'altres països. Sobre les preses espanyoles, ha apuntat que hi ha diferents opcions entre «discreció, oposició i comprensió».

D'altra banda, l'Associació Catalana pels Drets Civils (ACDC) ha editat un llibre per explicar als nens els drets civils a través de contes escrits, entre d'altres, pel president d'Òmnium, Jordi Cuixart. Contes per ser lliures és un recull d'onze relats il·lustrats publicats per l'entitat formada pels familiars dels líders independentistes a la presó o a l'estranger. L'entitat ha garantit que tots els beneficis que es derivin d'aquest llibre es destinaran al fons d'ajuda a les famílies dels sobiranistes presos o a l'estranger. En concret, Jordi Cuixart ha escrit el conte sobre el dret de reunió i associació pacífic, Lluís Llach s'ha fet càrrec del dret a participar en assumptes públics, Ada Parellada relata el dret a la llibertat, i la periodista Empar Moliner el de casar-se i fundar una família.