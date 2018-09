Juncker carrega contra el «nacionalisme miop» perquè és un «verí perniciós»

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va carregar ahir contra el «nacionalisme miop» perquè, ha dit, és una «mentida evident i un verí perniciós», alhora que sí que ha considerat una «virtut» el patriotisme si s'entén que la seva dimensió nacional i l'europea no són excloents i han d'anar de la mà.

«Voldria que tots diguéssim no al nacionalisme insà i que diguéssim sí al patriotisme il·luminat», va declarar Juncker durant el seu discurs sobre l'Estat de la Unió Europea pronunciat en el ple del Parlament Europeu a Estrasburg (França).

Juncker va voler deixar clar que el patriotisme és una «virtut» i que la seva dimensió nacional no exclou l'europea, perquè el patriotisme que defensa «no es dirigeix contra ningú». «Estimo el meu país, però no odi als altres. No vull viure en un món de rebuig i odi», va replicar a un eurodiputat crític amb la seva exposició.

L'eurodiputat d'ERC Jordi Solé va demanar ahir a Juncker, que visiti a la presó els polítics per la causa del procés, entre els quals hi ha dos exeurodiputats, Raül Romeva i Oriol Junqueras.



Parli amb ells de «valors de la UE»

«Vagi a parlar amb ells sobre els valors i principis fundadors de la Unió Europea i després pregunti's per què aquestes persones democràtiques, pacífiques i proeuropees són a la presó», va etzibar Solé a Juncker, quiva acudit al ple del Parlament Europeu a Estrasburg per pronunciar un discurs sobre l'Estat de la UE.

Després d'una crítica de Juncker als nacionalismes «miops» que considera un «verí», Solé va dir estar d'acord en la necessitat de protegir els valors europeus d'aquest tipus de nacionalismes, però l'ha instat a «visitar Catalunya i visitar els nou presos polítics».



Borrell i el «cop» de setembre

D'altra banda també el ministre d'Afers Estrangers, UE i Cooperació, Josep Borrell, va afirmar ahir que si el que va succeir al Parlament català els dies 6 i 7 de setembre de 2017 hagués passat a la Hongria de Viktor Orban «tot Europa hauria posat el crit al cel». De fet, creu que segurament hauria estat «un argument més» per activar el procés sancionador contra aquest país.