Torra engega el projecte de la 'Constitució catalana"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat avui que abans del 15 d'octubre espera que estigui ja en funcionament el grup impulsor d'un "Fòrum Cívic, Social i Constituent", que s'encarregarà de pilotar un debat ciutadà sobre els continguts d'una eventual "Constitució de Catalunya".

En la presentació del Pla de Govern per a aquesta legislatura, que recull "més de mil mesures", Torra ha assegurat que el consell que dirigirà els treballs d'aquest fòrum tindrà una composició "àmplia, plural, molt diversa", encara que no ha volgut avançar noms.

Segons Torra, caldrà la "col·laboració dels ciutadans que lliurement desitgin participar en aquesta fase zero per establir unes bases d'un projecte de Constitució de Catalunya".

Torra ha explicat que aquest fòrum, adscrit a la conselleria de la Presidència, tindrà "delegacions a totes les vegueries" de Catalunya i servirà per traçar les "bases del que ha de ser la Constitució de Catalunya", sense que de moment hi hagi un calendari per a la seva elaboració efectiva i la seva aprovació en referèndum.

Per a Torra, seria impensable que des del Govern central es volgués impedir la posada en marxa d'aquest "fòrum de discussió política".

Aquest fòrum serà, ha dit, un dels eixos de la "segona fase" de la legislatura, atès que la "fase de restitució" de les institucions catalanes està ja "pràcticament acabada", si bé encara "falta una peça essencialíssima", com és la "restitució" de Carles Puigdemont com a president català.

També es posarà en marxa una "Oficina de drets civils i polítics", el responsable de la qual serà nomenat a la reunió que celebrarà el Govern l'1-O a Sant Julià de Ramis.

D'una altra banda, Torra ha fet una crida als catalans a commemorar l'1 d'octubre com un "dia de victòria", sense una "mirada nostàlgica o sentimental, ni tan sols indignada" per "les porres i les càrregues" policials que hi va haver per evitar la celebració d'un referèndum a Catalunya.

L'1 d'octubre de l'any passat, ha destacat, "els catalans es van enfrontar pacíficament i democràticament a l'Estat espanyol per exercir el seu dret a l'autodeterminació", per això ha de commemorar-se com una "Diada reivindicativa".

Torra ha fet una "apel·lació al poble de Catalunya" a la "mobilització davant els mesos que vénen per davant", amb la perspectiva del judici als dirigents independentistes per l'1-O.