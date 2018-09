Manuel Valls: L'alcalde que donava suport a la candidata del PSC a Girona

Malgrat que els seus crítics han tractat de dibuixar un perfil de Manel Valls com un politic allunyat de la realitat catalana, el fill del pintor Xavier Valls fa més d´una dècada que manté vincles politics amb Catalunya.Valls manté, des de fa anys, una bona relació amb l´exlíder del PSC, Pere Navarro, i els socialistes catalans el definien com un home seriós, perfeccionista, molt correcte en el tracte i amb una gran vocació. Manel Valls era l'alcalde d'Evry abans de ser conegut com a ministre de l'Interior a França. Va ser en aquesta funció quan el maig de 2011 va ser convidat per la llavors candidata socialista a l´alcaldia de Girona Pia Bosch, ara assessora d´ERC a la Diputació de Barcelona. Valls ja apuntava algunes tesis que ha mantingut al llarg de la seva biografia. «L'esquerra ha de saber portar un discurs que agafa totes aquestes temàtiques: economia, cohesió social, però també tenir un discurs molt clar sobre l'ordre i la seguretat» deia, qui anys després es guanyaria la mala fama per expulsar de França una nena kosovar d´ètnia gitana en edat escolar. Apuntava les causes del retrocés de les forces progressistes i assenyalava que el «problema número 1 per l'esquerra és com establir la relació entre la inspiració individual i l'aspiració col·lectiva». De fet, és un debat intern que té des de ben jove: Valls tenia més afinitat amb el centrista Rocard que amb l´esquerranisme de François Mitterrand. Ara, a Barcelona, busca aquest espai central sense perdre les idees de progrés.