La Grossa de Cap d´Any: Informació, premis i data del sorteig

S'acosta el sorteig de la Grossa de Cap d'Any 2018. Es farà, com sempre, el dia 31 de desembre i serà retransmès per TV3, tot i que l'hora encara no s'ha decidit. A pocs dies perquè se celebri el popular sorteig de les loteries catalanes, recordem la principal novetats: El preu del bitllet puja a 10 euros, però també augmenten els premis que s'entreguen.

El sorteig de Loteries de la Generalitat sortejarà els seguents premis:

PRIMER PREMI: 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros

SEGON PREMI: 65.000 euros per bitllet

TERCER PREMI: 30.000 euros per bitllet

QUART PREMI: 10.000 euros per bitllet

CINQUÈ PREMI: 5.000 euros per bitllet

També tindran premi les terminacions dels 8 números guanyadors, així com el número anterior i posterior de cadascun d'ells.

Per exemple, en el cas del primer premi, els que tinguin bitllets amb el número immediatament anterior o posterior del guanyador, rebran 2.000 euros. Els que tinguin números acabats amb les darreres quatre xifres, guanyaran 1.000 euros, els que tinguin un billet acabat amb les tres darreres xifres rebran 250 euros, si tens un bitllet acabat amb les dues darreres xifres el premi serà de 35 euros, mentre que si el bitllet acaba amb la darrera xifra del primer premi, en tornaran els 10 euros del cost del bitllet.

Segons la Generalitat, hi ha un 25% més de possibilitat de guanyar algun premi amb la Grossa de Cap d'Any que amb el "Gordo" de la Loteria.

Números a la venda

S'han posat la venda 80.000 números (del 0 al 79.999), amb un total de 50 sèries, cinc de les quals en format electrònic. El preu per bitllet és de 10 euros, però empreses, entitats i associacions en poden fer participacions.

On es poden comprar els bitllets

Els bitllets es poden comprar per internet i als més de 2.200 punts de venda habituals, entre ells estancs, llibreries, quioscos i bars, que disposen d'un terminal que imprimeix els bitllets; i a qualsevol de les botigues de la xarxa formada per les principals cadenes de supermercats, entre ells Caprabo, Bonpreu o Carrefour entre d'altres.