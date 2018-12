Torrent també creu que la República «no es fa amb passamuntanyes»

El president del Parlament, Roger Torrent, va considerar legítimes les protestes anunciades a Barcelona el proper 21 de desembre coincidint amb la reunió a la capital catalana del Consell de Ministres, però va advertir que han de ser pacífiques: «La República no es construeix en cap cas amb passamuntanyes ni encaputxats». En declaracions als mitjans, va apostar per un diàleg «bilateral de govern a govern» entre La Moncloa i la Generalitat però no va voler plantejar com ha de dur-se a terme ni si la reunió entre el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, sigui la fórmula òptima.

L'ANC, Òmnium Cultural, els Comitès de Defensa de la República (CDR) i altres organitzacions han anunciat mobilitzacions contra la celebració del Consell de Ministres a Barcelona i el Govern ha anunciat un reforç policial.