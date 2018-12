Expresidents de la Generalitat insten els presos en vaga de fam a posar-hi fi

Els expresidents de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, Artur Mas, José Montilla, Pasqual Maragall i Jordi Pujol, i els expresidents del Parlament de Catalunya Carme Forcadell, Núria de Gispert, Ernest Benach i Joan Rigol van demanar als presos independentistes en vaga de fam «que considerin posar fi» a la protesta. Ho van fer a través d'una carta que també signa el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó.

Els signants de la missiva entenen que la vaga de fam «ha donat visibilitat a la seva situació processal i ha sacsejat consciències a escala nacional i internacional». A més, destaquen que el Tribunal Constitucional «ja ha posat calendari a la resolució dels recursos d'empara interposats els darrers mesos, i ja n'ha resolt alguns», motiu principal de la protesta.

A més, els expresidents entenen que en aquests moments cal «pensar a salvaguardar el seu dret a la vida i a la salut», així com a «garantir» la participació dels presos «amb plenes facultats» en «la imminent fase de defensa processal i, més endavant, en el futur polític del país».

Per altra banda, els exconsellers Quim Forn, Josep Rull i Jordi Turull es van mostrar optimistes perquè Catalunya esdevingui independent. «Ens falta coronar un últim cim, el de la llibertat. No dubteu que hi arribarem. Ho farem junts, pacífics i determinats com ho fan les nacions civilitzades i democràtiques», van destacar en una carta que van fer arribar des de la presó de Lledoners al Sopar Groc que es va celebrar ahir a la nit a Cotxeres de Sants, organitzat pel PDeCAT de Barcelona. Forn, Rull i Turull -tots tres en vaga de fam- van assegurar també que ni la «intolerància» de l'Estat, ni els tribunals, ni els jutges ni tampoc cap «amenaça» impediran que Catalunya faci realitat el seu «somni» de la independència.A la carta, els tres exconsellers també demanen a la ciutadania que persisteixi i resisteixi sense desmoralitzar-se: "No us deixeu desanimar pels que mai han volgut que Catalunya aixequés la veu [...] ni pels qui defensen sempre l'immobilisme sota el pretext de garantir la seva seguretat personal però que accepten resignadament veure'ns ajaguts i capcots.

A l'acte hi han assistit més de 350 persones, entre les quals el president del Govern, Quim Torra; els consellers Jordi Puigneró, Damià Calvet i Àngels Chacón; la candidata del PDeCAT a Barcelona, Neus Munté; el president del partit, David Bonvehí; i tots els regidors de la formació a la capital, encapçalats pel president del grup, Xavier Trias; el portaveu adjunt de JxCat Eduard Pujol, i altres diputats del grup parlamentari.

També hi han assistit la presidenta de la Federació del PDeCAT a la capital catalana, Mercè Homs; Laura Masvidal, esposa de Forn; l'expresident Artur Mas; les exconselleres Irene Rigau, Joana Ortega, Francesc Homs i Jordi Baiget; el president de PNB, Andoni Ortuzar; i el membre de l'Euzkadi Buru Batzar, Joseba Aurrekoetxea.