El Parlament constata «el fracàs de la via unilateral» i insta a abandonar-la

El Parlament va constatar «el fracàs de la via unilateral». Una via que, segons els comuns, impulsors del text, «exclou més de la meitat de la població catalana». El punt també fa una crida als partits catalans a «abandonar» la via unilateral «de manera immediata». Aquesta proposta es va aprovar amb el vot a favor de comuns i de Cs, PSC i PPC, i el vot en contra de JxCat, ERC, i la CUP. Aquest sentit de votació es va repetir en alguna altra ocasió, i al final de la sessió la diputada Gemma Geis va advertir que havien perdut la votació pels diputats processats i perquè hi havia una delegació a Ginebra per denunciar la «vulneració de drets» dels diputats presos. Si aquests no haguessin estat a Suïssa, els dos blocs haurien empatat i s'hauria rebutjat el punt.

Paral·lelament, el Parlament va rebutjar les propostes de resolució de Ciutadans i el PPC que demanaven condemnar «taxativament» i «enèrgicament», respectivament, el ple del 6 i el 7 de setembre del 2017 per considerar-lo «un cop a la democràcia». El text de Ciutadans anava més enllà i demanava denunciar el «cop» que encara no s'ha aturat i que continua endavant, amb «la inequívoca intenció de culminar la secessió d'Espanya, vulnerant el sistema democràtic». Aquesta proposta també demanava considerar tots els fets posteriors al ple, com la constitució de la «usurpadora» Sindicatura Electoral, la votació «il·legal» de l'1-O, i els fets del 10 i el 27 d'octubre, com a actes «mancats de tota legitimitat i cobertura legal».