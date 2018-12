Unes 3.500 persones demanen justícia per a la gossa abatuda per un policia

Unes 3.500 persones es van concentrar a la plaça Sant Jaume, davant l'Ajuntament de Barcelona, per demanar justícia per al gos abatut dimarts per un agent de la Guàrdia Urbana. Els concentrats, entre els quals hi havia activistes de Pacma, van defensar davant la institució municipal que la mort del gos «d'un tret a mans d'un agent de la Guàrdia Urbana no pot quedar impune» i van acusar l'alcaldessa, Ada Colau, d'encobrir l'execució del gos en un apunt a Twitter. La Fundació Nacional A Salvo ha decidit interposar una denúncia penal per la mort de la gossa el passat dia 18. La denúncia l'ha interposat l'equip jurídic de la Fundació, que està especialitzat en dret animal. Els fets van ocórrer a la plaça d'Espanya de Barcelona, quan una patrulla de la Guàrdia Urbana va voler identificar una persona sense llar. La Guàrdia Urbana va assegurar que la gossa va atacar l'urbà ferint-lo en un braç.