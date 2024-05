Les tres proves contra David, l'home que va travessar Europa per matar la seva dona a Madrid

Ella, Ana María Hainaut, havia arribat a Madrid a finals de l'any passat per trencar amb el seu marit, David Knezevich. Però ell va creuar mitja Europa des de Sèrbia per fer-la desaparèixer, el passat 2 de febrer. La recerca de la Policia Nacional i l'FBI ha permès detenir-lo dissabte passat a Miami i acusar-lo de segrest. Només ell sap on està Ana María, amb qui portava casat 13 anys i de la qui no va acceptar mai divorciar-se.

Ana María Hainaut va ser segrestada en el seu pis de Madrid el passat 2 de febrer. L'autor del segrest va ser, segons les proves recaptades pels investigadors, el seu marit i soci en una exitosa empresa a Miami, David Knezevich. Tres són les proves principals contra l'home. La primera és la gravació de les càmeres de seguretat del portal on vivia Ana.

Un tatuatge al canell

Hores abans que fos segrestada, un home que ocultava el seu rostre amb un casc de moto encegava amb esprai de pintura negra la càmera de l'intèrfon i la de l'interior del portal. L'anàlisi d'aquestes imatges mostra la pell blanca del canell de l'home que ruixa la cambra. En ella es veu un tatuatge. És el mateix que té David Knezevich al seu canell.

La segona prova contra el marit d'Ana procedeix també de les gravacions d'aquestes càmeres. L'esprai no va aconseguir encegar totalment una d'elles, que va captar aquesta nit a un home identificat com David Knezevich sortint del pis de la seva dona i carregant una gran maleta. No hi ha rastre d'Ana a les imatges ni tampoc al seu pis.

La tercera prova obtinguda per la policia espanyola és la gravació d'una altra càmera de seguretat, instal·lada en una botiga madrilenya. Allà va acudir David Knezevich a comprar l'esprai de pintura que utilitzaria per a intentar esborrar el rastre del seu pas per Madrid.

Sense polígraf

Des de la desaparició de la seva dona, Knezevich havia proclamat la seva innocència i residia a Sèrbia, el seu país d'origen. Això sí, s'havia negat a sotmetre's a la prova del polígraf, tal com li va sol·licitar l'FBI.

Els investigadors van descobrir a més que, després de la desaparició d'Ana, l'home havia començat a vendre propietats immobiliàries a Florida. El patrimoni de la parella, socis d'una empresa tecnològica, superava els 15 milions de dòlars. La dona havia plantejat un repartiment del 50% per a cadascun, una cosa que el marit rebutjava.

La lluita de la família i de l'associació SOS Desapareguts havia aconseguit que un tribunal de Florida aturés aquestes vendes i nomenés un administrador. Això va poder ser el que va precipitar que Knezevich tornés als Estats Units.

Amb cotxes de lloguer

Les perquisicions de l'FBI i la policia espanyola han revelat que l'home va creuar mitja Europa, gairebé 2.600 quilòmetres des de Belgrad fins a Madrid, utilitzant diferents cotxes de lloguer. Un d'aquests vehicles va poder ser captat per una càmera de trànsit en territori francès, durant el viatge d'anada cap a Espanya.

Dissabte passat va ser detingut per agents de l'FBI quan va baixar d'un avió que l'havia portat a l'aeroport de Miami des de Belgrad, amb escala a Frankfurt (Alemanya). Està acusat formalment del segrest de la seva esposa i els investigadors busquen que confessi què va fer amb ella des que va entrar al seu pis de Madrid l'última nit que la dona va ser vista amb vida.