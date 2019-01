Pedro Sánchez subratlla «la voluntat ferma» de resoldre amb diàleg la crisi catalana

El president del Govern espa-nyol, Pedro Sánchez, va subratllar ahir que el seu gabinet «sí té la voluntat ferma» de resoldre la situació a Catalunya mitjançant el diàleg i des del respecte a la Constitució i l'Estatut autonòmic.

En la seva rèplica als portaveus dels grups del Parlament europeu, Pedro Sánchez va recordar als eurodiputats que el 52% dels catalans va donar suport a forces no independentistes en les anteriors eleccions autonòmiques en front del 48% que sí les va votar, però va recalcar que hi ha una majoria social –encara que no sigui parlamentària– que no vol la independència.

Per això, el president del Govern espanyol va insistir que l'independentisme ha d'obrir un «diàleg sincer» amb aquella majoria social que no vol la separació. «Catalunya ha de parlar amb Catalunya i Espanya ha de facilitar aquest diàleg de les dues dimensions», va apuntar.



Incompliment de sentències

El dirigent socialista també va indicar que la diferència entre el que ha passat a Catalunya amb altres regions europees que han viscut tensions territorials és que les forces independentistes catalanes no van respectar les sentències dictades pels tribunals espanyols i –va afegir– van fer fallida les normes constitucionals.

«Per tant, el problema és que, d'alguna manera, no s'ha complert o acatat el mandat» constitucional i estatutari, va manifestar el president espanyol.

En qualsevol cas, va admetre també que la reforma estatutària que es va aprovar el 2010 no va ser votada «en la seva totalitat per la societat» i el Govern espanyol és «conscient» que cal resoldre aquesta qüestió.

Pedro Sánchez va arremetre de forma implícita contra el Partit Popular, en referir-se a aquelles formacions polítiques que a Espanya utilitzen Catalunya com a «greuge» per fer oposició i després, quan governen, reclamen lleialtat en aquest assumpte.

«Nosaltres sempre hem estat lleials, no amb el govern de torn sinó amb l'Estat», va dir Sánchez, qui també va posar en valor que Espanya és el segon estat més descentralitzat del món, segons subratllen diversos informes. Una descentralització que és, tal com va apuntar, econòmica, social i cultural.

«A Catalunya, el problema no és la independència, és la convivència», va insistir Pedro Sánchez, qui va reiterar que l'independentisme ha de reconèixer que no té majoria social i ha de parlar amb aquella altra part que, tal com va insistir el dirigent espanyol, sí que és majoritària a Catalunya.



Cartells reivindicatius

Durant aquest debat, setze eurodiputats van col·locar cartells en els quals es veien les cares dels polítics presos i els fugits. Entre els que van fer aquesta acció hi havia els eurodiputats d'ERC, del PNB, del BNG i del PDeCAT, així com també s'hi va sumar el separatista flamenc Marc Demesmaeker i el francès José Bové.

La líder dels Verds europeus, Ska Keller, en la primera ronda d'intervencions de caps de grup, va reclamar també a Sánchez que trobi «una solució política i democràtica» per a la crisi catalana i també «per a les persones que estan a la presó».

Esquerra Republicana està inscrita en el grup de Keller, qui durant la seva intervenció d'ahir al Parlament Europeu va demanar «diàleg sincer» i «bona voluntat» a les dues parts per desencallar el contenciós.