La Fiscalia General qualifica les accions dels CDR com a «atemptat contra l'estat de dret»

La Fiscalia General de l'Estat ha condemnat les accions dels CDR a diversos jutjats catalans, que han aparegut novament aquest dilluns amb fems i escombraries a les seves portes. En un breu comunicat, assegura que són "atacs" que "atempten contra l'estat de dret" i que "entorpeixen el normal funcionament d'un servei públic". A través del seu Twitter, els CDR han informat d'accions a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, a Figueres, Olot, Vic, Vilafranca del Penedès, Sant Feliu de Guíxols, Esplugues de Llobregat, Gavà, Martorell, Berga, Manresa, Girona, Mataró, Tortosa, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Santa Coloma de Farners, Granollers i Cervera.

En una de les fotografies que han difós per les xarxes socials es pot veure com encaputxats actuen a la Ciutat de la Justícia i col·loquen una pancarta on es pot llegir 'Justícia de merda'. A Cervera han fet una pintada on diu: 'La Justícia espanyola fa pudor de merda feixista'.

En una piulada, els CDR han apuntat que no es pot "normalitzar" la situació a les portes del judici. "Aviat començarà el judici farsa i la sentència ja està escrita. Volen empresonar tot un poble", han afegit els comitès, que asseguren que estan "fermes i mobilitzades" davant d'aquest "atemptat contra l'estat de dret".