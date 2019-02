L'Audiència Nacional, competent per jutjar els mossos que escortaven Puigdemont

L'Audiència Nacional va confirmar la seva competència per investigar els dos mossos d'esquadra que acompanyaven a l'expresident català Carles Puigdemont quan va ser detingut a Alemanya, ja que considera que el fet delictiu va començar a Espanya, des d'on es van traslladar a la seva trobada.

En un acte, la secció tercera rebutja el recurs que van interposar les defenses dels dos agents, Carlos de Pedro i Xavier Goicoechea, contra la negativa del jutge d'instrucció d'acceptar un incident de nul·litat presentat per ells en què consideraven que els tribunals espanyols no són competents per investigar perquè la detenció va tenir lloc a Alemanya. Deien les defenses, segons recorda ara la sala en el seu acte, que els fets que s'investiguen -encobrimient d'un delicte de rebel·lió- es van produir fora d'Espanya i més en la legislació alemanya no constitueixen delicte. La sala, presidida per Alfonso Guevara, rebutja aquestes al·legacions afirmant que «els fets executius del delicte d'encobriment» que s'imputa als agents es van iniciar a Espanya.