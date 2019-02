ERC anuncia una «gira internacional» per fer front al judici del procés

Els representants d'ERC al Parlament català van celebrar ahir una reunió a Ginebra amb la secretària general de la formació, Marta Rovira, que ha anunciat l'inici d'una «gira internacional» per fer front a Europa al començament del judici al procés. «Comencem una gira, una estratègia internacional, per denunciar que estem patint una repressió política que s'ha convertit en un instrument de l'Estat espanyol, governi qui governi», va destacar davant la seu europea de les Nacions Unides la secretària general d'ERC.

A la reunió d'ahir també va assistir l'exconseller de Salut Toni Comin, fugit a Bèlgica. «Intentarem invertir més esforços amb d'altres famílies polítiques a nivell europeu que crec que també ens volen escoltar».

«Aquests mesos a Ginebra i Brussel·les els hem estat explicant i entenen molt bé que la repressió mai pot ser un instrument per fer política», va destacar Rovira, qui resideix a Ginebra des de fa gairebé un any per no comparèixer davant la Justícia espanyola. «La solució al conflicte existent entre Catalunya i l'Estat espanyol ha de ser política i democràtica, mai pot ser en forma de sentència criminal als tribunals», va afegir. «No ens volem quedar en un debat intern dins l'Estat espanyol o de Catalunya perquè hem vist que no hi ha sortida política», va recalcar Rovira, i va assegurar que la sortida que vol el Govern espanyol «mai comportarà que deixem la independència».