Un conductor de VTC drogat envesteix 12 motos a Barcelona

El conductor d'una furgoneta VTC va envestir 12 motos aparcades a la cruïlla dels carrers Urgell i París, al districte barceloní de l'Eixample, i va ser denunciat per haver donat positiu en amfetamines i metamfetamines.

Fonts municipals consultades per Europa Press van detallar que el sinistre no va produir cap ferit, tot i que es va haver d'atendre el conductor per un atac d'ansietat.

La furgoneta circulava pel carrer Urgell en sentit mar, quan un vehicle es va aturar davant d'aquesta, i el conductor va girar a l'esquerra per esquivar-lo.

En girar, la furgoneta va entrar al carril bici i va envestir les 12 motos (moltes de les quals va acabar danyades i al terra) i un semàfor de bicicletes.

Posteriorment, la Guàrdia Urbana va rebre l'avís cap a les 9.30 hores, i després va denunciar el conductor de la furgoneta (de gamma alta i de color negre) per donar positiu en amfetamines i metamfetamines.