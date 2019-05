VÍDEO | Els polítics presos entren al Congrés entre aplaudiments

La XIII legislatura espanyola ha començat a caminar aquest dimarts amb un ple de constitució excepcional amb la presència a la cambra de quatre diputats i un senador que es troben en règim de presó preventiva i amb l'ultradreta ocupant per primera vegada amb sigles pròpies un espai a l'Hemicicle. Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull, al Congrés, i Raül Romeva al Senat, han arribat a les respectives cambres escortats per la Guàrdia Civil i han estat rebuts pels seus companys d'escó, que han ocupat prèviament espai destacat a la cambra i aprofitaran la sessió per reivindicar el seu alliberament.



Tots quatre han estat aplaudits a l'entrada. Participaran en les quatre votacions d'aquest dimarts on Meritxell Batet i Manuel Cruz esdevindran presidents de les respectives meses de caràcter progressista que tindran com a primer repte resoldre sobre la suspensió, o no, dels diputats i senador empresonats. A la tribuna els familiars a més del president del Parlament, Roger Torrent i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, Junqueras, Sànchez, Rull i Turull han arribat al Congrés dels Diputats aquest dimarts cap a les 08.40 hores des de Soto del Real per participar a la sessió de constitució de la cambra baixa. Romeva ho ha fet a les 8.20 hores. Els diputats han arribat des del centre penitenciari madrileny en vehicles de la Guàrdia Civil. Per la seva banda, el senador electe Raül Romeva, ha arribat a la cambra alta cap les 08.20 hores. Tal com va passar dilluns, quan van estar al Congrés per tramitar l'acta de diputat, han entrat a través del pàrquing i després de passar per la comissaria han estat acompanyats a l'hemicicle per agents de la Policia Nacional de paisà.



Junqueras, Sànchez, Turull, Rull no han estat emmanillats i han segut amb els seus companys de grup, que els han reservat escó en una sessió on les formacions encara no tenen espai assignat. El dispositiu estableix que tenen llibertat de moviments a dins de l'hemicicle, tot i que totes les portes d'accés a la sala estaran custodiades per membres de les forces de seguretat. A la tribuna hi ha familiars dels presos i també càrrecs de la Generalitat i representants dels partits.





Así han entrado al hemiciclo los diputados que están en prisión preventiva pic.twitter.com/42d0rld3QB — Ainara Guezuraga Gabikagogeaskoa (@ainaraguezuraga) May 21, 2019

Salutacions i llaços grocs

Els diputats de JxCat han reservat tres escons amb les carteres de diputats i un cartell amb el nom de cadascun d'ells. Està a tocar del passadís Jordi Sànchez, seguit de Jordi Turull i Josep Rull. L'exconseller de Territori estarà assegut de costat amb el líder d'IU, Alberto Garzón, la portaveu del grup parlamentari de Podem, Irene Montero, i del líder de la formació lila, Pablo Iglesias. L'escó de Sànchez és el que la passada legislatura ocupava Albert Rivera. Per la seva banda, ERC ha reservat lloc per a Junqueras a la tercera fila, a tocar del passadís i de costat amb Gabriel Rufián.Com ja és habitual des que van entrar a la presó els líders independentistes, en la sessió d'aquest dimarts també hi haurà llaços grocs a la solapa d'alguns diputats. És el cas dels partits independentistes però també de membres d'EH-Bildu o del PNB. Alguns diputats d'ERC com Montserrat Bassa (germana de l'exconsellera) i de Joan Margall llueixen samarretes amb la imatge de Dolors Bassa i la paraula 'Llibertat'. També porta jaqueta groga Míriam Nogueras de JxCat o l'advocat de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, que s'estrena a l'hemicicle amb corbata groga.Abans de l'inici del ple (i quan encara no havien arribat els presos) hi ha hagut salutacions entre diferents membres dels partits de l'hemicile. S'ha vist el portaveu d'ERC Gabriel Rufián conversant amb la portaveu socialista Adriana Lastra o amb diputats d'EH-Bildu i Podem. A fora, també s'han saludat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès (que està a la tribunal d'autoritats) amb Jaume Asens dels Comuns.Els cinc presos electes només poden assistir a la sessió de constitució i no poden reunir-se amb els seus grups parlamentaris ni fer declaracions als mitjans de comunicació, segons també ha determinat el Suprem, que és qui els ha autoritzat la sortida de la presó.