Envitricoll, prova documental i empatx

Envitricoll el passat de cap de setmana per suspendre els encausats electes. Segons els lletrats del Congrés, l'art. 21.2 del Reglament de l'ídem no permetia la suspensió com demanava Marchena (calien tres condicions -presó preventiva, processament ferm i suplicatori-, de les quals la darrera no es complia) i ho van fer a la brava, via art. 384.bis de la LEC, ja utilitzada per Llarena. La LEC parla de càrrecs públics en presó preventiva -per això se'ls hi manté diabòlicament-, processats en ferm «per un delicte comès per una persona integrada o relacionada amb bandes armades o individus terroristes o rebels». I el cas és que el TC va deixar clar fa anys què calia entendre per «rebels». La sentencia 199/87 definia la rebel·lió com la «realitzada per un grup que té el propòsit d'ús il·legítim d'armes de guerra o explosius, amb una finalitat de produir la destrucció o perversió de l'ordre constitucional». Llarena considerà «rebels» persones sense sentència (!) i Marchena, sense demanar cap suplicatori -l'excusa fou no convertir la immunitat parlamentària en un privilegi-, volia ser més fi. Per això retornà la pilota a Batet (no veia clar aplicar el 384.bis) i aquesta caigué de quatre grapes al parany acceptant el precedent de Llarena. Si amb quatre diputats suspesos canvien les majories, Marchena sempre podrà dir que el Poder Judicial no intervingué en el Legislatiu. I si cau l'acusació de rebel·lia o la preventiva, haurà de decaure la suspensió? El marro no s'ha acabat. Amb aquestes, ahir, després de la ressaca electoral (el triomf de Puigdemont a Europa amaga el fracàs de perdre la xarxa de vots locals de JxCat a favor d'ERC), començava la prova documental al macrojudici. Els que pensàvem, a la fi, veure vídeos, vam quedar ben decebuts. Marchena, amb un quart de retard, basant-se en els art. 726 i 729 de la LEC, va fer que les parts enumeressin la relació de documents proposats a la sala sense permetre cap debat. Madrigal, entre toms, peces separades, annexes documentals i peces secretes més d'un cop s'hi va fer un garbuix; Seoane, al migdia, encara llegia. Un avorriment i un empatx. Les emissores de ràdio van desconnectar i tot. Algú creu possible revisar en dos dies la documentació proposada?