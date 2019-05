El Suprem rebutja l'acarament de De los Cobos amb el segon de Trapero

El tribunal del procés va rebutjar la celebració d'un acarament entre el coordinador policial de l'1-O, el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, i el comissari de Mossos Ferran López, número dos de Josep Lluís Trapero, a petició d'una de les defenses, donades les discrepàncies entre les seves declaracions. Ho va anunciar el president del tribunal, Manuel Marchena, a l'inici de la jornada del judici del procés i va argumentar la seva negativa en el «significat excepcional» d'aquesta fórmula.

Marchena també va fer costat a la Fiscalia en l'error que va cometre aquest dilluns en deixar-se bona part de la seva prova documental per esmentar verbalment, una cosa que van aprofitar les defenses per argumentar que això implicava una renúncia a bona part dels seus documents.

Segons el magistrat, el Codi Civil exigeix que la renúncia a la prova aportada sigui «expressa» i per tant el tribunal «no pot convertir un error per part del Ministeri Fiscal» en una renúncia, més encara quan la Fiscalia va reivindicar diverses vegades que aquesta no era la seva intenció. En relació amb la decisió sobre l'acarament, Marchena va reconèixer les discrepàncies entre les declaracions de De los Cobos i Ferran López, així com en «nombrosíssims» testimonis de les defenses i de les acusacions, i va indicar que aquestes se sotmetran a valoració de la Sala segons «les regles generals de valoració de prova». Va anar al final de la declaració del comissari de Mossos quan Xavier Melero, l'advocat de l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, va donar la sorpresa i va sol·licitar l'acarament.