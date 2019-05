Un treballador mort i un altre ferit crític per una fuga d'amoníac a Tarragona

Un treballador ha mort i un altre es troba en estat crític a causa d'una fuga d'amoníac a la fàbrica Carburos Metálicos, del Polígon Nord de Tarragona, al municipi de La Pobla de Mafumet (Tarragonès).

Segons han informat fonts dels serveis d'emergències de la Generalitat, l'incident, ocorregut poc després de les 09.00 hores d'aquest divendres, ha obligat a confinar als seus edificis els veïns de la zona i a activar la fase d'emergència del pla de protecció davant accidents químics Plaseqta.

La fuga ha ocorregut en un dels tancs situats a l'exterior de la planta industrial, on, segons sembla, com a conseqüència de l'abocament d'amoníac, s'han desprès vapors tòxics que han generat una petita deflagració en la qual han quedat ferits dos treballadors de la fàbrica.

Un dels operaris de l'empresa ha mort com a conseqüència de l'accident, mentre que l'altre es troba en estat crític, per la qual cosa ha estat evacuat en helicòpter a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

L'accident ha obligat a evacuar els treballadors de la fàbrica Carburos Metálicos, mentre que els operaris de la resta de les indústries del Polígon Nord de Tarragona han estat confinats als edificis, igual que els veïns que viuen a les zones més pròximes al lloc de l'accident.

Protecció Civil ha recomanat no acostar-se a la zona afectada, encara que els tècnics de l'equip de Control Ambiental de la Generalitat han descartat presència d'amoníac en l'aire, fora del recinte de la fàbrica, per la qual cosa la fuga no implica cap risc per als veïns de les proximitats.

Per aquest motiu, no és necessari el confinament dels veïns de Tarragona ni de les poblacions pròximes al Polígon Nord de la ciutat.

La fuga ha obligat Protecció Civil a activar la fase d'emergència del pla de protecció davant accidents químics Plaseqta.

La primera intervenció per controlar la fuga l'han dut a terme bombers del Parc Químic Nord de Tarragona, als quals s'han sumat després cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat i nou més dels Mossos d'Esquadra, així com efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).