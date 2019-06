Els Bombers donen per controlat l'incendi forestal del Perelló

Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat poc després d'un quart de set de la tarda l'incendi forestal que es va declarar dilluns a la zona del parc eòlic de les Colladetes al Perelló, a Tarragona. Segons van explicar els Bombers en un comunicat, el foc va cremar part d'una masia situada a l'interior del perímetre, on no hi havia ningú en aquell moment en haver estat desallotjada una família.

El Cos d'Agents Rurals va explicar que la superfície afectada per l'incendi ha estat de 233,42 hectàrees de vegetació de pi blanc i matolls; i van aclarir que d'aquesta superfície, el 75% pertany a l'Espai d'Interès Natural del Tossal de Montagut.

Les condicions meteorològiques de major humitat relativa i menys temperatura han afavorit les tasques d'extinció, a les quals també ha contribuït una lleu pluja que va caure sobre la zona durant mitja hora.Les tasques s'han concentrat a rematar bé els punts calents que encara quedaven i en la recerca de nous focus secundaris, que a priori es no havien detectat.