quim torra reivindica l'1-O assegurant estar convençut que «ho tornarem a fer»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va qualificar d'«immens despropòsit públic» el judici de l'1-O al Tribunal Suprem i va apel·lar els catalans a respondre des de l'exercici del dret d'autodeterminació. En una declaració institucional des de la Delegació de la Generalitat a Madrid després de finalitzar l'última vista -de la qual va marxar quan Santi Vila va fer ús del seu dret a l'última paraula- va insistir en el seu compromís amb portar Catalunya a la independència i en reivindicar l'1-O, concloent que «jo també estic convençut que ho tornarem a fer».

El president català es va comprometre a buscar una «unitat estratègica» del sobiranisme català per donar resposta al judici, una unitat que permeti tornar a situar l'autodeterminació com l'objectiu immediat del Govern i la societat catalana.

Per altra banda, representants del PDeCAT, ERC i la CUP van coincidir a denunciar en una concentració unitària de l'independentisme a Barcelona el «judici farsa» que va acabar al Tribunal Suprem i a destacar també la «dignitat» dels acusats en els seus al·legats finals. «Aquest judici ha estat clarament una farsa amb gran vulneració de drets», va afirmar el president del PDeCAT, David Bonvehí, que va defensar que el que va passar l'1 d'octubre del 2017 «en cap cas va ser delicte».

En la mateixa línia, Ernest Maragall (ERC) va explicar la seva «doble sensació» de «la ignomínia del judici farsa» i l'«orgull» després d'escoltar els acusats. «Quin orgull de representants. Avui he sabut que aquest país guanyarà. Hi ha un tram pel davant per seguir amb la mateixa determinació», va afegir l'alcaldable republicà.

A Girona, un miler de persones es van concentrar a la plaça de la Independència per seguir el final del judici de l'1-O. Durant tota la tarda els assistents van poder seguir les últimes intervencions del procés abans que el jutge deixés el cas vist per a sentència. Girona Vota, organitzadora de l'acte, va llegir un manifest.