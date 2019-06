S'eleven a 58 els arrestats en la macrooperació contra el tràfic de drogues al Raval

Les detencions efectuades pels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Urbana de Barcelona en l'operatiu policial que es va efectuar contra una xarxa de llauners que s'havia especialitzat en la venda de drogues al Raval es van elevar a 58. Més de mil agents dels tres cossos van participar dijous a la tarda en un ampli dispositiu al barri del Raval de Barcelona, on es van escorcollar 35 domicilis, magatzems i locals, entre ells algun restaurant, en els quals es va intervenir heroïna, cocaïna, drogues sintètiques, diners en efectiu i armes blanques.

Segons l'última actualització, els agents van detenir un total de 58 persones i van identificar-ne 105 més, que presumptament formaven part d'una xarxa de llauners especialitzats en la venda de drogues de tota mena al Raval, aprofitant el buit després de la desaparició dels narcopisos. Aquestes detencions se sumen als trenta arrestos de membres de la xarxa a l'últim any a Barcelona en dispositius contra quinze pisos en els quals es venia droga.

En els escorcolls, les forces de seguretat van intervenir 47.000 euros, sis armes blanques i una simulada, a més de 3,4 quilos d'heroïna; 2,4 quilos de cocaïna i 2.233 pastilles d'èxtasi. La xarxa estava integrada principalment per ciutadans d'origen pakistanès que es dedicaven a la venda ambulant de begudes i que havien aprofitat la desaparició dels «narcopisos» del barri del Raval per convertir-se en un dels principals grups que venia droga al passeig marítim i zones d'oci de Ciutat Vella. Els detinguts aprofitaven suposadament la seva labor com "llauners" per entrar en contacte amb turistes, especialment, als quals oferien droga, per la qual cosa els comandaments policials han destacat l'oportunitat d'haver dut a terme aquest operatiu a les portes de l'estiu i la consegüent arribada massiva de turistes a Barcelona.