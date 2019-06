Els presos de JxCat reclamen que es faciliti la investidura de Sánchez

Els presos de JxCat van fer arribar una missiva als òrgans de decisió de l'espai postconvergent en què expressen la seva aposta per una abstenció en el debat d'investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez.

En la missiva, que va avançar Nació Digital i van confirmar fonts de JxCat, els presos i diputats suspesos Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez van traslladar la seva posició a favor de l'abstenció, en ple debat sobre el sentit de vot que ha d'adoptar la formació.

Rull, Turull i Sànchez abonen en aquest sentit l'aposta que ja va verbalitzar la setmana passada l'expresident català Artur Mas, que en una entrevista radiofònica després de veure's amb Carles Puigdemont a Waterloo (Bèlgica) va dir que preferia un Govern de Pedro Sánchez que una aliança de dretes (PP, Ciutadans i Vox) que «arrasi» amb Catalunya.

Fonts de JxCat consultades per Efe van confirmar l'existència d'aquesta missiva, sense voler oferir detalls de la seva literalitat perquè no és pública.

Les mateixes fonts van indicar que al si del grup de JxCat al Congrés dels Diputats existeixen posicionaments diferents i que encara no està definit el sentit del vot en el futur debat d'investidura.

A part dels tres diputats presos i suspesos, els altres parlamentaris de JxCat al Congrés són Laura Borràs, Miriam Nogueras i Jaume Alonso Cuevillas, pròxims a Carles Puigdemont, i Sergi Miquel, militant del PDeCAT que pertany a l'ala moderada.

Paral·lelament, la ministra d'Hisenda en funcions, María Jesús Montero, va afirmar que el Govern espanyol no aixecarà el control financer reforçat dels comptes de la Generalitat mentre el Govern «continuï fent afirmacions desafortunades» sobre les seves intencions polítiques.

Montero va recordar les paraules de Torra, que va dir al Parlament el dia després que el judici de l'1-O quedés vist per a sentència: «Ho tornarem a fer perquè aquest país té clar el que vol, la independència». Segons la titular d'Hisenda, «no hi ha oportunitat d'aixecar aquest control reforçat» mentre el president de la Generalitat digui que «tornaran a intentar la constitució d'un procés que s'està jutjant als tribunals». Montero va argumentar que l'executiu espanyol ha de «garantir que el diner públic tingui com a finalitat allò que la legalitat permet». Ho va dir en una atenció als mitjans ahir després de la inauguració del Congrés Mundial de Zones Franques a Fira de Barcelona.