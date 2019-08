Un mort i nou ferits en un xoc frontal entre un cotxe i un autobús a l'AP-7 a Amposta

Una persona ha mort i nou més han quedat ferides aquest dimarts en un xoc frontal entre un cotxe i un autocar a l'autopista AP-7, al seu pas per Amposta (Montsià).



L'accident s'ha produït cap a les 4:25 hores al punt quilomètric 328 de l'AP-7, on per causes que encara s'estan investigant s'ha produït una col·lisió frontal entre un turisme i un autocar.



El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat que com a conseqüència del xoc ha mort el conductor del turisme i han quedat ferits nou passatgers de l'autocar.



D'aquests, quatre han estat evacuats en estat menys greu a l'hospital Verge de la Cinta de Tortosa i dos a l'hospital d'Amposta, mentre que tres persones més han patit ferides lleus i han estat traslladades a aquests dos mateixos centres hospitalaris.





El turisme circulava contra direcció

? Continua tallada a causa d'un accident l'AP-7 a Amposta. Desviaments cap a l'N-340. En sentit sud, per la sortida 41 i en sentit nord, per la 42. pic.twitter.com/R8dWWl9inR — Trànsit (@transit) August 20, 2019

El conductor del turisme implicat al xoc frontal amb un autobús, que ha mort, circulava en contra direcció i ha estat el causant de l'accident, segons ha pogut saber l'ACN. El turisme, de matrícula francesa, ha xocat frontalment amb l'autobús, de la companyia Alsa, que portava 32 persones, nou de les quals han resultat ferides.L'accident ha obligat a tallar l'AP-7 en els dos sentits de la marxa, per la qual cosa el trànsit es desvia per la sortida 41, en sentit sud, i per la sortida 42, en sentit nord, cap a la N-340.En el sinistre han treballat catorze patrulles dels Mossos d'Esquadra, vuit dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies i el Servei de Suport Psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).Amb aquesta víctima ja són 111 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.