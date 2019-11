El director dels Mossos defensa l'actuació de la policia durant els disturbis

El director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer, va advertir ahir que «l'autocrítica» a la policia catalana sobre la seva actuació davant els disturbis no ha de «recrear-se» en casos concrets sinó en el dispositiu en general, que han afrontat de manera «proporcional» situacions de «gran complexitat».

Així ho sosté Ferrer en una carta que va enviar als Mossos d'Esquadra per agrair la seva professionalitat, «malgrat les crítiques i la incomprensió» d'alguns sectors per la seva intervenció les últimes setmanes, en què han afrontat una situació «molt complexa» arran dels disturbis en les protestes per la condemna a la cúpula del procés.

«Hem resolt situacions d'una gran complexitat operativa sense desdibuixar ni renunciar als nostres principis d'actuació: la congruència, l'oportunitat i la proporcionalitat», sosté Ferrer en la missiva, en què diu que «l'autocrítica» duta a terme pel cos per revisar el dispositiu no es pot convertir en un argument per qüestionar de manera general el seu projecte.

Després de les queixes del president de la Generalitat, Quim Torra, per les càrregues dels Mossos contra independentistes, el Govern català va activar la major auditoria interna en els Mossos d'Esquadra, en la qual de moment estan sota supervisió una quinzena d'actuacions susceptibles d'haver incorregut en mala praxi policial. Per al director dels Mossos, aquesta revisió crítica ha d'evitar «recrear-se» només en actuacions concretes, sinó que ha de ser «integral, del dispositiu sencer».

«Per servir cada dia millor a la ciutadania que protegim, l'autocrítica és necessària i no podem ni volem renunciar-hi. Aquest és el nostre model, així ens hem forjat i així hem crescut», apunta Ferrer.

Tot i això, demana que l'autocrítica no serveixi per qüestionar el model general dels Mossos, ja que sempre es revisen totes les actuacions i, en els casos necessaris, s'apliquen els procediments interns per corregir-les.



«Situació excepcional»

«Aquest fet no el podem deslligar de la necessària contextualització de la situació, reconeixent que ha estat tan complexa com excepcional», argumenta Ferrer, que considera que aquesta autoctrítica ha de servir per transformar els «obstacles» i els «desencerts» que s'hagin pogut produir les últimes setmanes en «oportunitats» per reforçar els Mossos d'Esquadra. Segons Ferrer, després d'unes setmanes «amb molta tensió als carrers», és «probable» que les reivindicacions continuïn, per la qual cosa insisteix a agrair la tasca que han portat i seguiran duent a terme els Mossos d'Esquadra per garantir «la pau, la convivència i la tranquil·litat» a Catalunya.

Van ser, segons Ferrer, unes setmanes de mobilització permanent, amb llargues jornades de treball i «tensió incessant», que van superar gràcies a la «gran professionalitat» i a la «implicació» de tots els mossos, la qual cosa reforça «sense fissures» la seva confiança en tots els agents.

Per aquest motiu, va traslladar als agents que, «malgrat les crítiques i la incomprensió» que han pogut generar algunes de les seves actuacions, «també són moltes les institucions i les persones» que li han traslladat el seu agraïment i la seva confiança en la tasca de la policia catalana. «Som una policia que és patrimoni de tots, i la nostra responsabilitat és vetllar perquè segueixi creixent i servint a la ciutadania de Catalunya amb excel·lència i professionalitat», diu per acabar.