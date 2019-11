El TC anul·la la tramitació de les esmenes de la CUP que reiteraven la DUI

El Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar els acords de la Mesa del Parlament de Catalunya en què es van admetre a tràmit les esmenes de la CUP que reiteraven la Declaració Unilateral d'Independència (DUI), així com la legitimitat com a president de la Generalitat de Carles Puigdemont després de l'aplicació de l'article 155. El tribunal de garanties afirma que l'acord de la Mesa, que admetia aquestes esmenes a la proposta de resolució que va presentar JxCat sobre la restitució del Govern i les institucions catalanes, així com l'acord de l'1 de març amb el qual es va rebutjar la petició de reconsideració.