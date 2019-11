Condemnen tres estudiants per estripar una bandera d'Espanya

Un jutjat de Sabadell ha condemnat tres membres del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) a una pena de multa d'entre 1.920 i 2.160 euros per estripar una bandera d'Espanya en un acte de Societat Civil Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona. El mateix jutge els ha absolt del delicte de coaccions de què els acusava la fiscalia i pel que demanava fins a tres anys de presó.

Els fets van tenir lloc durant la Fira d'Entitats que se celebrava al campus de Bellaterra el 19 d'abril de 2016, quan un grup de joves de Societat Civil Catalana va muntar una carpa informativa. Segons van relatar diversos testimonis en el judici, poc després de començar a dur a terme la seva activitat informativa, un grup d'estudiants, molts dels quals del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), els van "increpar" i "insultar".

Els tres estudiants i un membre d'Alerta Solidària abans de la celebració del judici | ACN

Segons la sentència, avançada pel diari El Mundo, aquesta actitud no es pot considerar constitutiva d'un delicte de coaccions. No obstant això, un membre de seguretat de la universitat assegura que els joves van agafar una bandera espanyola que estava col·locada en un lateral "i un d'ells la va estripar amb un cúter a terra". El testimoni apunta un dels condemnats com l'autor d'aquesta acció mentre que els altres dos van ser identificats per un altre membre de seguretat. Per això, els condemna per un delicte d'ultratge a la bandera.