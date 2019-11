Els recursos del procés podrien trencar la unanimitat del TC

El Tribunal Constitucional té previst estudiar aquesta setmana els recursos de l'exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, contra la situació de presó preventiva en la qual va estar gairebé dos anys i contra la negativa de permetre-li anar a votar al Parlament després de ser elegit diputat a les eleccions de 2017. Davant el risc de divisió que hi havia entre els magistrats, el TC va decidir aplaçar-los per interferir el mínim possible amb la sentència. Ara, un mes i mig després d'haver-se conegut, ja no hi ha motiu per seguir sense resoldre'ls.

Entre els assumptes que abordarà previsiblement el TC hi ha els dos esborranys de sentència relatius a diversos recursos de Junqueras, una ponència del president del Tribunal, Juan José González Rivas i una altra del magistrat Juan Antonio Xiol. Aquest últim és el ponent de l'esborrany relatiu al recurs que va presentar Junqueras a l'acte del jutge instructor del procés, Pablo Llarena en el qual declarava la seva incapacitat d'assistir als plens del Parlament per participar en les votacions, i instava a la mesa de la cambra a arbitrar el procediment perquè delegués el seu vot mentre estigués en presó preventiva.

En principi Xiol advoca en el seu esborrany de sentència per emparar Junqueras en aquest assumpte, tot i que aquesta posició no té perquè coincidir amb la decisió final.



Trencar la unanimitat

El dubte està en si els magistrats aconseguiran arribar a un acord o es trencarà la unanimitat que fins ara han tingut en els recursos derivats de la causa del Procés, conscients que després es pronunciarà el Tribunal Europeu dels Drets Humans, al qual pretenen acudir les defenses en última instància.

Per la seva banda, la ponència del president del TC és la relativa al recurs de l'exvicepresident contra lesactuacions que van decretar la seva presó preventiva. González Rivas ja va dur a ple el seu esborrany de sentència el passat mes de gener. En el seu recurs, Junqueras va invocar el cas de l'opositor kurd Salahattin Demirtas, pel qual el Tribunal d'Estrasburg va condemnar a Turquia i li va reclamar que adopté les mesures necessàries per acabar amb la seva situació de presó.

El TC només ha rebutjat els recursos de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull contra la seva suspensió de funcions com a diputats. El motiu però va ser tècnic, sense que els magistrats haguessin de debatre a fons l'assumpte que havia estat admès a tràmit.