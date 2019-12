El Servei Català de Trànsit informa de les dificultats per circular per la C-25 durant tota aquesta matinada a causa d'un accident que s'ha produït poc després de les 4 de la matinada. L'Eix Transversal ha estat tallat durant força estona per la presència de vehicles i obstacles a la via i s'han fet desviaments de trànsit del quilòmetre 180 al 202 a l'altura de Folgueroles en sentit Girona.