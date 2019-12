Tot a punt per al sorteig de la Grossa de Cap d'Any, que repartirà més premis que mai

Aquest 2019 el sorteig de la Grossa de Cap d'Any repartirà més premis que mai, ja que per aquesta edició Loteries de Catalunya ha posat a la venda fins a 100.000 números, 20.000 més que l'any passat, mantenint el preu de 10 euros per butlleta. Els bombos i les boles s'han instal—lat aquest dilluns al plató de TV3 des d'on es retransmetrà en directe el sorteig el proper dimarts 31 al migdia, en un programa presentat per Laia Ferrer i Marc Giró. La Grossa manté la mateixa estructura de premis que l'any passat amb un primer que serà de 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000 euros, un tercer de 30.000 euros, dos quarts de 10.000 euros i tres cinquens de 5.000 euros, segons ha explicat Jordi Aragonès, coordinador general de Loteries de Catalunya.

La principal novetat de la Grossa de Cap d'Any ha estat el número de butlletes que s'han posat a la venda. La Grossa va sortir al carrer amb una tirada de 50 milions d'euros: 45 milions en paper i 5 milions en suport virtual, a través del terminal i per la compra online. L'emissió s'ha ampliat fins als 100.000 números, 20.000 números més que l'edició anterior, que mantenen el preu de 10 euros. Segons dades de Loteries de Catalunya, a poc menys de 24 hores per a l'inici del sorteig, les vendes de números per internet han augmentat un 6% respecte a l'any passat.

Segons ha explicat Jordi Aragonès, coordinador de Loteries de Catalunya, els premis es mantenen igual que la passada edició del sorteig, quan van ampliar-se afegint un quart i dos cinquens premis. D'aquesta manera en el sorteig de dimarts es faran vuit extraccions del bombo. "hi haurà un primer premi de 200.000 euros per cada bitllet de 10 euros, un segon de 65.000 euros, el tercer de 30.000, dos quarts de 10.000 euros i tres cinquens que són de 5.000 euros", ha detallat Aragonès.

A banda d'aquesta premis la Grossa també premiarà les terminacions dels vuit números guanyadors i els números anteriors i posteriors de cada premi. També es reintegraran totes els butlletes que acabin amb l'última xifra del primer premi.



A punt per al sorteig



Loteries de Catalunya ja ho té tot preparat per començar a repartir premis. El bombo i les boles de la Grossa de Cap d'Any s'han instal·lat aquest dilluns al plató de TV3 des d'on el proper dimarts 31 de desembre a les 12 del migdia, es farà en directe el sorteig. El programa, que es preveu que duri al voltant de 60 minuts, estarà presentat per Laia Ferrer i Marc Giró.



Agilitat en el cobrament



Loteries de Catalunya ha implementat el mateix sistema de cobrament de butlletes premiades que va estrenar l'any passat, per agilitzar el pagament als premiats. Així, totes aquelles persones que obtinguin un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que s'haurà de fer efectiva en un termini de 48 hores.

També, en els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, que habitualment són estancs llibreries, quioscos o bars, es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros. Les oficines de CaixaBank podran pagar premis a partir dels 50 euros.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per Internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en el web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament al compte bancari que es va facilitar en el moment del registre al web de Loteries de Catalunya.

Així mateix, els premis de qualsevol import es podran cobrar fins al dia 30 de març de 2020 a la seu de Loteries de Catalunya, situada al número 639 de la Gran Via de Barcelona. Per fer efectiu el cobrament, s'haurà de presentar el bitllet original de La Grossa de Cap d'Any.