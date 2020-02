Carme Forcadell surt per primer cop de la presó

Carme Forcadell ha sortit per primer cop de la presó de Mas d'Enric aquest dilluns al matí en aplicació de l'article 100.2. Ho ha fet en un vehicle conduit pel seu marit. La Junta de Tractament del centre va acordar la setmana passada que l'expresidenta del Parlament pogués sortir tres dies entre setmana per fer voluntariat i tenir cura d'un familiar d'edat avançada. Així ho havia demanat la pròpia Forcadell, classificada en segon grau. Podrà estar fora de la presó nou hores al dia, inclòs el temps de desplaçament. Jordi Cuixart ja va començar a fer ús d'aquest article la setmana passada. Altres presos també el podran utilitzar després que les juntes de les seves presons ho hagin autoritzat, com Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Dolors Bassa.

Forcadell ha sortit de Mas d'Enric abans de dos quarts de nou del matí. Ha saludat discretament des del vehicle conduït pel seu marit que l'ha recollit. "Persistim", ha apuntat a través de les xarxes socials amb una fotografia d'ella sortint de la presó.