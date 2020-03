Torra demana el confinament de tot Catalunya pel coronavirus

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat el confinament de tota la població de Catalunya, 7,5 milions d'habitants, per frenar la propagació del coronavirus, amb l'objectiu que ningú entri ni surti de la regió, que ja suma 509 afectats per la pandèmia.





▶? #President @QuimTorraiPla: "Creiem que cal confinat tot Catalunya. Us demano aquest esforç, cal fer un pas endavant amb un confinament per autopotegir-se" #Coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Ksq8YXc4PJ — Govern. Generalitat (@govern) March 13, 2020

"L'evolució dels contagis ens exigeix ser més dràstics", ha afirmat Torra, que ha comparegut a les 20:30 hores al Palau de la Generalitat per anunciar aquesta nova mesura per combatre el coronavirus.L'anunci del govern català arriba mentre el conjunt d'Espanya es prepara per entrar, per segona vegada en democràcia, en estat d'alarma , una mesura excepcional que formalitzarà demà el Consell de Ministres."Creiem que ens hem d'anticipar a una evolució massa ràpida de la malaltia al nostre país i per això creiem que cal confinar tot Catalunya. Es tracta de restringir les entrades i sortides de tot el país. Creiem que cal fer un pas endavant (...) Estem preparats per fer-ho, tenim capacitat per fer efectiu el confinament", ha dit Torra.Per assegurar que ningú entra ni surt del territori català, el president hque presideix Pedro Sánchez per controlar el moviment en les infraestructures dependents de l'Estat, com"Hem de ser solidaris amb els nostres veïns, les nostres famílies, els nostres amics i tots nosaltres", ha subratllat Torra, que ha demanat un "esforç" als ciutadans per evitar qualsevol desplaçament que no sigui imprescindible.