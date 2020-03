No hi ha capacitat per fer tests de coronavirus a tots els casos sospitosos

No hi ha capacitat per fer tests de coronavirus a tots els casos sospitosos EP

El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha explicat que el protocol per fer tests per confirmar si una persona té el Covid-19 ha canviat. El sanitari assegura que només es fan si és un cas de risc o greu, així com al personal sanitari, perquè "no hi ha prou proves".

Així, a una persona amb símptomes de refredat però no greu no se li farà la prova "perquè no hi ha capacitat de fer-la" i el que haurà de fer és extremar el confinament.