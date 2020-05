A presó un fals policia que amenaçava dones per mantenir relacions sexuals

Un home de 33 anys i veí de Constantí (Tarragona) ha ingressat a presó després de ser detingut el dilluns com a presumpte autor de múltiples delictes després de presumptament fingir ser policia i amenaçar dones dient que les denunciaria si no accedien a tenir relacions sexuals amb ell.

Segons ha explicat la policia catalana aquest dijous en un comunicat, se li imputa un presumpte delicte contra la llibertat sexual, un d'exhibicionisme, tres delictes de detenció il·legal, set delictes d'usurpació de funcions públiques i un d'inducció a la prostitució.

Els investigadors van tenir coneixement el mes de novembre de l'any passat que l'home es feia passar per policia de paisà i que fins i tot arribava a mostrar una falsa credencial a les seves víctimes, seleccionades prèviament i seguint el perfil de dones joves sense cap acompanyant, i entre elles també s'han detectat dos menors.

El seu objectiu era fer-les pujar enganyades al seu vehicle demanant-los favors de tipus sexual a canvi de no denunciar-les per haver comès alguna infracció, successos que van passar en els municipis tarragonins de Tarragona, Reus, Salou i Cambrils.

Els arguments que utilitzava per coaccionar a les víctimes anaven des d'assumptes relacionats amb el consum de drogues durant nits d'oci nocturn fins a fets com no portar el DNI, i cinc dels casos denunciats es corresponen al període de confinament pel coronavirus.

La investigació segueix oberta davant la possibilitat que se li puguin acreditar nous casos, ja que durant la investigació s'ha determinat que alguns episodis similars van succeir l'any 2018, encara que en aquestes ocasions no es va poder establir el mòbil sexual o no es van denunciar els fets.