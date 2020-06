Interior canvia de destí els mossos investigats per una presumpta agressió racista a l'espera de la resolució judicial

El conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de la Policia, Pere Ferrer, han acordat l'aplicació immediata d'una mesura cautelar de canvi de destinació dels agents implicats en una presumpta agressió racista al Bages, a l'espera de la resolució judicial del procediment obert als jutjats de Manresa. Han pres la decisió després d'escoltar el document d'àudio del qual han tingut coneixement aquest dilluns, segons han informat fonts del Departament d'Interior. Buch i Ferrer compareixeran a petició pròpia, davant del Parlament, per informar sobre les actuacions i les polítiques de no discriminació impulsades pels Mossos. SOS Racisme ha fet públic aquest dilluns el cas, que va passar el 10 de gener de 2019 a Sant Feliu Sasserra.

La Divisió d'Afers Interns dels Mossos d'Esquadra va obrir una investigació del cas en tenir-ne coneixement. En aquest context, el 5 de febrer de 2019 la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació es va reunir amb els familiars de la víctima.

Els Mossos d'Esquadra "es van posar a disposició de la justícia per aclarir els fets i aportar el màxim d'informació per determinar el que va succeir", segons les mateixes fonts. En l'àmbit judicial es va obrir un procediment que instrueix el jutjat de Manresa, fet que va comportar la paralització automàtica de la investigació interna dels Mossos d'Esquadra, tal i com fixa la llei, restant a l'espera de la resolució judicial.

El Departament d'Interior "manifesta el seu rebuig absolut a qualsevol actuació basada en criteris discriminatoris" i apunta que "és conscient de la seva obligació per garantir la llibertat i els drets de tots els ciutadans".

Amb aquest objectiu, exposa que "es forma permanentment als i les agents i es treballa coordinadament amb entitats i organitzacions que vetllen per garantir els drets de les persones més vulnerables, i per defensar una societat lliure de racisme i de xenofòbia".

