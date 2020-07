El Govern activa un pla de 3,3 milions d'euros per ajudar el sector marítim

La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va presentar ahir el pla de 3,3 milions d'euros per ajudar els sectors marítims a superar la crisi de la covid-19. Es tracta de cinc línies d'ajuts per l'activitat marisquera, aqüicultura, pesca, confraries i activitats recreatives. Jordà va assenyalar que són unes activitats econòmiques que han patit «pèrdues importants» durant el confinament. Els ajuts es van adoptar en el marc del Comitè Tècnic per a l'elaboració del Pla per a la reactivació econòmica i protecció social com a conseqüència de la crisi de la covid-19.