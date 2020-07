Torra no anirà a la conferència de presidents i demana a Sánchez una reunió telemàtica

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha comunicat per carta al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que no anirà divendres a la conferència de presidents autonòmics a La Rioja. Així mateix, el cap de l'executiu català li reclama una reunió telemàtica "de president a president" la setmana entrant per tractar les demandes pendents i el pla de reactivació de Catalunya. Torra havia sol·licitat participar a la conferència telemàticament per la situació de la covid-19 a Catalunya però Sánchez li ho va denegar. El president català també argumenta que no vol "contribuir a netejar la imatge" de la Casa Reial en referència a la presència de Felip VI a la conferència i lamenta que la Moncloa no hagi negociat el contingut de la trobada.

Segons Torra, la "forma" que Sánchez ha volgut donar a la conferència de presidents i la situació actual de la pandèmia a Catalunya li desaconsellen ser-hi.

El president de la Generalitat assegura que no comparteix que "s'utilitzi una qüestió tan important i greu com la crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus per implicar la Casa Reial", que segons ha assenyalat, està "més qüestionada que mai".

"Els demòcrates hem d'exigir que s'investigui la monarquia per les informacions publicades i es depurin responsabilitats. No ens pertoca contribuir a netejar la seva imatge organitzant actes vinculats a una gran crisi que ha afectat tantíssima gent al nostre país, així com a Espanya", ha argumentat. I en aquest context, recorda que el Parlament ha aprovat demanar l'abdicació de Felip VI.

Torra afegeix que durant l'estat d'alarma va participar en les reunions del diumenge amb els presidents autonòmics perquè "la urgència i l'emergència ens obligava a tots". I les ha definit com unes reunions "ben poc útils" i ha negat que es tractés d'una cooperació ni de coogovernança. En aquest context, el president català ha reivindicat que la relació del Govern de Catalunya i el govern d'Espanya ha de ser bilateral.

El president de la Generalitat també lamenta que ni el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ni la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, han pogut negociar amb la Moncloa el contingut de la conferència de presidents, tal com el mateix Torra els hi va encarregar. I per tot plegat conclou que la decisió de no assistir correspon a una "raó d'eficàcia" en un moment en què, segons ha remarcat, dedica el cent per cent del seu temps a lluitar contra els rebrots de la covid-19 i les seves conseqüències.

En la carta, el president català afirma que fins ara no s'ha resolt "cap de les propostes" que ha anat fent el seu govern en matèria econòmica i posa com a exemple que no ha rebut cap resposta del president espanyol a la petició d'activar els fons MEDE. Torra adjunta en la carta tres documents: l'acord signat la setmana passada amb els agents econòmics i socials catalans; el pla de reactivació econòmica i protecció social aprovat pel Govern i que preveu una despesa de 31.000 MEUR en els pròxims anys; i un document amb les demandes concretes de tots els departaments de la Generalitat.

Un altre dels arguments per quedar-se a Barcelona és la situació "molt complicada" de la pandèmia a Catalunya. En els "dies crítics", Torra defensa que el president és el primer que ha de donar exemple en la restricció de moviments. "Ara és moment de treballar i no de fer-se fotografies", conclou.

Torra acaba la carta sol·licitant a Sánchez una reunió telemàtica "de president a president" la setmana entrant per tractar els temes dels documents que li envia. "No escatimarem cap esforç pel bé de Catalunya i la seva gent", afegeix.