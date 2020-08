Rufián fa una crida a repensar l'estratègia amb el Govern espanyol

El portaveu d'Esquerra Republicana (ERC) al Congrés, Gabriel Rufián, assumeix que el seu partit ja no és «tan imprescindible» per al Govern de PSOE i Unides Podem després de l'«activació» de Ciutadans com a «actor polític» arran de l'estat d'alarma derivat del coronavirus i va cridar a reflexionar sobre quina ha de ser ara la seva estratègia.

En una entrevista, el líder republicà al Congrés va assenyalar que d'aquesta pandèmia se surt amb «molt males notícies» i una d'aquestes és el protagonisme adquirit per la formació taronja, el qual, tot i ser, al seu parer, un partit «en absoluta desintegració», com es veurà en les eleccions a Catalunya, ha sabut jugar «l'última bala que li quedava» en la negociació per a l'aprovació de les últimes pròrrogues de l'estat d'alarma, ja que els seus vots van ser clau perquè tiressin endavant.

I és precisament aquesta «activació» de Ciutadans com a «actor» en el tauler polític que ha comportat que els 13 diputats d'ERC, segons Rufián, deixin de ser «tan imprescindibles» per al Govern com ho van ser des de la investidura de Pedro Sánchez. «Això ens ha de fer reflexionar i fer replantejar la nostra estratègia a l'hora de negociar o interlocutar amb qui sigui», va indicar Rufián.

El diputat d'ERC va avisar de com de «nociu» que és per a l'esquerra espanyola acostar-se a Cs, encara que entén que al Govern li pugui resultar «més senzill» negociar amb ells que amb ERC les «contrapartides» que comportaran els 140.000 milions d'euros que Espanya rebrà de el fons de recuperació europeu, és a dir, les «retallades» i uns pressupostos «restrictius». Sobretot, va subratllar, si el pla de reformes que vaig enviar a Brussel·les l'ha d'aprovar «gent com Merkel, Macron o Rutte».



«L'executiu ha de triar»

En tot cas, Rufián ja avisa l'executiu que ha de triar entre els deu vots d'aquesta «dreta» que capitaneja Inés Arrimadas, que es fa «fotos a Colón amb Vox i el PP», que vol «carregar-se» la taula de diàleg amb Catalunya i que vol aprovar el contracte únic i implantar una fiscalitat «injusta», o bé els tretze de l'esquerra independentista catalana, que aposten pel «diàleg» i per polítiques socials que ajudin a sortir als ciutadans del «forat» provocat per la crisi del coronavirus. En funció del que triï, el Govern serà «una cosa o una altra», va dir Rufián.