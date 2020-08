Catalunya registra 759 casos nous de covid-19 confirmats per PCR i dues defuncions

Catalunya registra 759 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'eleva a 87.810, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 108.350 casos (830 més) amb totes les proves. 12.829 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagin reportat dues defuncions en les darreres hores. El risc de rebrot manté la tendència a la baixa i se situa en 138,79 -147,47 en l'últim balanç; 174,27 la setmana passada-, si bé encara es troba per sobre del llindar de risc alt (100). La velocitat de propagació del virus continua disminuint després que en l'anterior balanç baixés de la barrera de l'1 i ara és de de 0,93. Hi ha ingressats 571 pacients (19 menys) i 116 estan a l'UCI.