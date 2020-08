Barcelona i la Generalitat demanen 95 i 44 anys als processats pel 17-A

L'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han demanat penes de fins a 95 i 44 anys de presó, respectivament, per als tres únics processats pels atemptats del 17-A pel seu paper en la cèl·lula terrorista, i s'alineen amb la Fiscalia en descartar acusar-los de delictes d'assassinat. Les dues acusacions particulars han presentat els seus escrits de qualificació davant l'Audiència Nacional, que el mes passat va obrir judici contra dos dels presumptes membres de la cèl·lula i un tercer que va cooperar amb ella, pels delictes d'integració i de col·laboració amb organització terrorista, a més de fabricació, tinença i dipòsit de substàncies explosives i estralls.

L'Audiència no ha processat cap dels tres investigats per les morts i lesions que van provocar els sis membres de la cèl·lula morts en els seus atacs a la Rambla de Barcelona i a Cambrils, encara que va deixar oberta la porta al fet que ho plantegessin les acusacions.

D'acord amb la tesi de la sala, compartida per la Fiscalia, l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat han evitat acusar d'assassinat els tres processats, a diferència de les associacions de víctimes, com l'AVT i 11-M, o l'Ajuntament de Cambrils, que demanen per a ells presó permanent revisable en considerar-los responsables dels morts i ferits en els atacs.

D'aquesta manera, l'Ajuntament i la Generalitat cenyeixen el paper dels processats Mohamed Houli Chemlal -supervivent de l'explosió al xalet d'Alcanar- i Driss Oukabir -al nom del qual es va llogar la furgoneta utilitzada a la Rambla- a la seva pertinença a la cèl·lula terrorista i a la preparació dels artefactes per atemptar.



Catorze morts a Barcelona

No els vinculen a la massacre que Younes Abouyaaqoub va causar amb el seu atropellament massiu a les Rambles de Barcelona, que va deixar 14 cadàvers i més d'un centenar de ferits, ni a l'atac amb matxets que cinc membres de la cèl·lula van perpetrar a Cambrils, accions que van improvisar en qüestió d'hores després de fallar els seus plans d'atemptar amb explosius a causa de l'accidental deflagració d'Alcanar.

Al tercer processat, Said Ben Iazza, que regentava una carnisseria a Vinaròs (Castelló), l'acusen de col·laboració amb activitats d'organització terrorista per haver prestat a la cèl·lula una furgoneta frigorífica en la qual transportar el peròxid d'hidrogen que necessitaven per fabricar els precursors dels explosius, així com la documentació necessària per a adquirir-lo.

En els seus escrits, els serveis jurídics de la Generalitat, en representació dels mossos ferits en els atacs, demanen 44 anys per a Houli i Oukabir pels delictes de pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius, conspiració per cometre estralls i lesions per imprudència greu.

En nom dels bombers ferits en la segona explosió d'Alcanar -que va ocórrer el 17 d'agost, mateix dia dels atemptats, durant les tasques de desenrunament al xalet-, sol·liciten penes que sumen 41 anys de presó.