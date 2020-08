El Govern conclou que Bosch coneixia el presumpte cas d'assetjament a Exteriors

Un informe elaborat pel Govern conclou que l'exconseller d'Acció Exterior Alfred Bosch estava al cas del presumpte cas d'assetjament sexual comès pel qual era el seu cap de gabinet, Carles Garcias, però no va activar el protocol existent per «protegir les víctimes».

Així queda recollit en les conclusions de la investigació pilotada per la conselleria de Polítiques digitals i administració pública, que va avançar el diari ARA (que va ser qui va destapar el cas que va provocar la dimissió de l'exconseller).

«En les pròximes setmanes es decidirà si s'incoa o no un expedient sancionador», va explicar en roda de premsa la portaveu del Govern, Meritxell Budó.

Va ser després que el conseller responsable d'Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró (JxCat), donés compte en la reunió de l'executiu català de l'esmentat informe, elaborat per la Inspecció General de Serveis de personal de la Generalitat.



Bosch va negar-ho

L'informe es va encarregar el passat 9 de març, quan va sortir a la llum l'esmentat cas d'assetjament sexual, amb l'objectiu de dirimir si la conselleria havia actuat de forma diligent al respecte.

Al seu dia, Bosch (ERC) va negar en seu parlamentària que hi hagués constància que el seu excap de gabinet podria estar assetjant altres treballadores del departament quan el va cessar pocs mesos abans que es fes públic el cas.

Segons va dir, el va fulminar pel «tracte dur» que dispensava a altres treballadors.

No obstant això, l'informe de la inspecció afirma que tant l'exconseller republicà com l'exsecretària general d'Exteriors Mercè Salvat tenien «coneixement dels fets» i «van ometre el deure» d'activar el protocol «per a la protecció efectiva de les presumptes víctimes».

Això, continua el text, «suposaria una vulneració dels principis ètics i les regles de conducta dels alts càrrecs» aprovades per la Generalitat.

La investigació encarregada per l'executiu català també va observar que, encara que no es va activar el protocol oficial, sí que es va abordar de manera «informal», del que s'infereix que sí que hi havia indicis del presumpte cas d'assetjament.