Imputat un votant de l'1-O que va agafar la porra a un policia a Tarragona

Un jutge de Tarragona ha citat com a investigat per atemptat a l'autoritat un votant de l'1-O, que primer havia denunciat diversos agents de la Policia Nacional per colpejar-lo, tot i que el cas va acabar arxivat. Està acusat d'agafar la porra i empènyer un antiavalots cap a la «massa hostil».

El titular del jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona admet la denúncia, interposada pel sindicat policial Jupol per un delicte d'atemptat a l'autoritat, i subsidiàriament de resistència greu, i cita l'a persona per prendre-li declaració com a investigat el 29 d'octubre.

Arran de l'actuació de la Policia Nacional l'1-O de 2017 davant del centre de votació de l'Institut d'Educació Secundària de Tarragona, situat a la plaça Imperial Tàrraco, un dels independentistes concentrats va denunciar que una furgoneta policial el va colpejar i que posteriorment entre quatre i cinc agents antiavalots li van propinar diversos cops de porra, causant-li diverses lesions.

Tot i això, el jutge que va investigar el cas, el mateix que ara ha imputat el votant, el va acabar arxivant, al concloure que l'home no va rebre cap cop per part de la furgoneta policial i que, malgrat que els agents van utilitzar les seves porres, aquest va obviar que havia agafat prèviament la defensa d'un d'ells, «com s'aprecia amb absoluta claredat» en els fotogrames analitzats.

De fet, el jutge va ressaltar a l'arxivar el cas, que els agents van fer un ús «legítim» de la força, ja que «va resultar necessària» perquè el denunciant deixés anar la porra del policia, sense que li produïssin lesions de consideració, i també perquè deixés d'agafar l'agent, a qui va empènyer cap a la massa de votants, amb el risc que això suposava per a totes les persones que eren a la zona.