Denuncien «situacions de greu perill» per a la plantilla del servei de recollida d’escombraries de Palafrugell

La secció sindical de CCOO Urbaser de Palafrugell, empresa responsable del servei de recollida d’escombraries i neteja viàries i platges del municipi, ha denunciat «situacions de greu perill per a la plantilla i per a la ciutadania en general» a causa de la flota de vehicles i maquinària «envellida» amb la qual treballen.

La plantilla considera que aquesta situació comporta la impossibilitat de poder desenvolupar amb normalitat els serveis. «Camions envellits i amb males condicions, com per exemple un cas en què l’equip de càrrega dels contenidors està lligat amb cordes. Els estreps on van pujats els treballadors a la part posterior dels camions, estan desgastats i en males condicions a causa de l’ús quotidià, fet que sigui tremendament inestable i perillós, viatjar-hi», exemplifiquen a través d’un comunicat. Per això exigeixen que l’empresa posi els medis necessaris per a garantir la seguretat i salut de la plantilla i de la ciutadania.

El passat setembre el govern local de Palafrugell ja va presentar un requeriment a l’empresa perquè renovés la flota de vehicles que fan servir al municipi. Al febrer, finalment, Palafrugell va optar per finalitzar el contracte d’escombraries amb Urbaser, tot i que el continua prestant fins que es resolgui una nova adjudicació.

En aquest període transitori l’Ajuntament va anunciar que s’afegiran a les actuals prestacions, algunes modificacions per millorar el servei de neteja viària i recollida de residus, per un valor anual de 295.659,34 euros.