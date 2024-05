Paneque (PSC): “Som l’únic partit que tenim un programa específic per a comarques gironines”

La candidata dels socialistes gironins, Sílvia Paneque, ha presentat el programa "que conté més d’un centenar de propostes específiques per a comarques gironines". “Algunes de les propostes les hem anat anunciant durant aquest darrer mes i mig, com el nou Trueta, la millora de la xarxa viària i ferroviària, o la millora i construcció de la xarxa de CAPs o escoles i instituts gironins, però d’altres que també són nuclears les tenim recollides en el nostre programa que fa propostes en tots els àmbits de govern” ha explicat Paneque.

Els socialistes han treballat un programa que asseguren que "permetrà a la demarcació en àmbits tan importants com la sequera, medi ambient, la transició ecològica i les energies renovables o la mobilitat". “Una infraestructura important com la dessaladora de la Costa Brava Nord, un nou centre d’interpretació del Parc Natural del Cap de Creus, el manteniment del cabal ecològic del Ter o el desenvolupament d’energies renovables al territori per avançar cap a un món més sostenible, són alguns dels compromisos que hem adquirit els socialistes amb els gironins i gironines” ha afirmat la cap de llista dels socialistes.

Paneque també ha explicat algunes de les propostes en seguretat, economia, agricultura, habitatge o cultura. “Un pla de millora de recursos humans i instal·lacions per als mossos d’esquadra de la demarcació, desencallar el baixador de l’aeroport, impulsar un pla de suport a la pagesia de les comarques gironines, mobilitzar el sòl urbà per a construir parc d’habitatge públic a través de l’Incasòl o impulsar i aportar recursos pel Museu Carmen Thyssen de Sant Feliu de Guíxols” ha conclòs la socialista.