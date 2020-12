ERC trenca el seu acord amb Demòcrates per reunir-se amb ultres

Esquerra Republicana ha decidit extingir el seu acord parlamentari amb Demòcrates de Catalunya, després que aquest partit participés en una reunió amb grups independentistes d´extrema dreta, i ha demanat als diputats Antoni Castellà i Titon Laïlla que deixin l´acta. ERC ha sol·licitat també a Junts per Catalunya (JxCat) la dimissió del vice-president primer del Parlament, Josep Costa, que també va participar en aquesta reunió, convocada per la plataforma Donec Perficiam , impulsada pels set membres del secretariat nacional de l´ANC que van dimitir el novembre, amb l´objectiu d´explorar les possibilitats de conformar un front electoral unitari de l´independentisme partidari de la via unilateral.

En la trobada, celebrada dijous, hi van participar representants de l´Assemblea de Represaliats i Activistes, Bloc Sobiranista Català, Demòcrates de Catalunya, Directe68, Força Catalunya, Front Nacional de Catalunya i Solidaritat Catalana per la Independència, a més de Costa.

La direcció d´ERC ha demanat explicacions a Demòcrates sobre aquesta trobada, però aquestes «no han estat satisfactòries», de manera que ahir, segons va informar, va comunicar a la formació l´extinció de l´acord i li va demanar que posi les seves actes de diputats a disposició o que abandonin el grup parlamentari.

«Esquerra dona per trencada formalment la relació parlamentària», va assenyalar el partit en un comunicat, en què va titllar d´«intolerable i vergonyosa» la reunió i va avisar que no cedirà «amb qui fa el joc al feixisme i a l´extrema dreta, porti la bandera que porti».

Per això, ERC va demanar també a JxCat que actuï en el mateix sentit amb Josep Costa i exigeixi la seva dimissió. Els republicans consideren que la presència de Costa, vice-president primer del Parlament, en aquesta trobada «danya» la institució catalana, de manera que reclamen la seva dimissió «per tallar d´arrel qualsevol dubte de connivència amb el feixisme i l´extrema dreta».

ERC va recordar que també estava convidada a participar en la reunió i va declinar fer-ho, i va destacar que «és i serà implacable amb aquells que comparteixin espais o banalitzin discursos xenòfobs i identitaris». «Esquerra Republicana, amb gairebé 90 anys d´història, continuarà combatent i destruint el feixisme vingui d´on vingui», va destacar la formació que coordina Pere Aragonès.

La presència de Josep Costa, un dels principals càrrecs de JxCat, en una reunió telemàtica en què van participar representants de diversos grups independentistes, incloses algunes forces minoritàries d´extrema dreta, va desencadenar la polèmica. A la reunió no hi van acudir, malgrat estar convidats, forces com ERC, la CUP o el PDeCAT, que van criticar la participació de Costa.

El mateix Costa va demanar disculpes a JxCat i la seva candidata a la presidència de la Generalitat, Laura Borràs, per si els podia «perjudicar» la seva presència a la reunió i va voler deixar clar que hi va participar a títol personal. Vist l´enrenou suscitat, Costa va donar explicacions des de Twitter: «Qualsevol que em conegui sap que no aniria mai a cap reunió amb ultres. Si hagués sabut que hi serien, no m´hauria connectat. Si al principi hagués sentit qui eren els presents, m´hauria desconnectat. Hi vaig entrar de bona fe, com altra gent que em mereix tot el respecte».

Donec Perficiam, convocant de la reunió, va assegurar que no es va informar prèviament de qui assistiria a la cita i va convocar les forces independentistes a una nova trobada el 9 de desembre.

Per part seva, Demòcrates de Catalunya va assegurar que el seu acord parlamentari amb ERC «està trencat des de fa mesos» i va lamentar que la direcció d´Esquerra «hagi derivat en un instrument de l´Estat per desestabilitzar l´independentisme». «No es pot trencar una cosa que ja està trencada», va assegurar Demòcrates en un comunicat.

Demòcrates va afirmar que el pacte amb ERC està trencat des de fa temps perquè «ha estat incomplert» per part de la formació republicana en els objectius polítics, i va recordar que aquesta és la segona vegada que els expulsen d´un grup «per mantenir posicionaments independentistes clars i contundents». «Primer va ser amb Duran i Lleida i ara és amb Esquerra i pels mateixos motius», va afirmar la formació.