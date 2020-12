La mobilitat d'aquest dilluns ha estat similar a un dia laborable amb concentracions en zones comercials

El Servei Català de Trànsit preveu un retorn entre avui i demà i demana previsió per complir amb el toc de queda



La mobilitat d'aquest dilluns ha estat similar a un dia laborable i els llocs més complicats han estat zones comercials, segons ha afirmat el director del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, en una entrevista a 'Catalunya Ràdio'. En canvi, no hi ha hagut aglomeracions importants en parcs naturals tal com es podia pensar. De fet, Gendrau ha apuntat que aquest dilluns hi ha hagut una "reducció molt important" de vehicles que han sortit de l'àrea metropolitana respecte a la setmana anterior. Pel que fa al retorn del pont de la Puríssima, el Servei Català de Trànsit preveu que la tornada es faci entre avui i demà dimecres durant tot el dia. Gendrau ha demanat previsió a la ciutadania per complir el toc de queda de les 22 hores.

Gendrau ha explicat que la primera sortida del pont de la Puríssima de dijous passat es van registrar dades similars a l'any passat. Però, segons ha remarcat, la mobilitat s'ha reduït molt durant el cap de setmana pel confinament municipal.

Segons el Servei Català de Trànsit, els desplaçaments s'han escampat molt per Catalunya i no s'han produït les massificacions que hi havia abans de la covid-19.