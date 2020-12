Intercanvi d’acusacions al Parlament pel rei emèrit, Núria Marín i Volhov

El debat monogràfic sobre corrupció celebrat ahir al Parlament va derivar en un foc creuat entre els grups parlamentaris, que van retreure investigacions com les que afecten el rei emèrit, la socialista Núria Marín o els independentistes citats en el cas Volhov.

En ple clima de precampanya, a una setmana de la convocatòria automàtica d´eleccions pel 14 de febrer, el Parlament va obrir la seva última sessió plenària de l´any i de la legislatura, amb un debat sobre corrupció sol·licitat per Ciutadans.

El debat va arrencar amb la intervenció del president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, que va denunciar que «els diners que s´han destinat al procés és corrupció» perquè, segons la seva opinió, es tracta d´un mal ús dels cabals públics. Carrizosa va repassar alguns «escàndols» que han esquitxat altres formacions, com el presumpte fraccionament de contractes per part de la candidata de JxCat Laura Borràs, la reunió de la consellera d´ERC Alba Vergés amb un «aconseguidor de contractes», les suposades irregularitats en el consell esportiu de l´Hospitalet de Llobregat, on governa la presidenta del PSC, Núria Marín, o el cas Neurona, que investiga el finançament de Podem.

«Estic convençut que els líders dels partits són gent honrada i no es lucren. La crítica principal és que es miri cap a una altra banda», va apuntar Carrizosa.

Precisament aquesta va ser l´acusació que, en la rèplica, li va llançar el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès: quan parla de corrupció, Cs «s´oblida» de la monarquia. En recordar la figura del rei emèrit, Aragonès va denunciar que «la corrupció marca l´ADN polític de la monarquia» i va subratllatrque davant d´aquest tipus de casos «ningú pot ser inviolable», alhora que ha titllar de «persecució política» el cas Volhov.

El diputat del PSC Jordi Terrades va retreure a JxCat la manca d´autocrítica davant les filtracions de converses relacionades amb el cas Volhov, en què apareixen persones del seu entorn, com David Madí, criticant la gestió del Govern de Quim Torra. Terrades va demanar «prudència» a tots aquells que atribueixen les investigacions judicials a una «persecució» ideològica i va posar èmfasi a dir que de les converses filtrades del cas Volhov se´n desprèn que alguns «es passen l´ètica pel forro».

Des de Catalunya en Comú Podem, el diputat Marc Parés va criticar que hi hagi partits d´àmbit estatal que no vulguin que s´investigui la monarquia espanyola per «presumptes casos de corrupció» i ha advertit que cap institució ha de gaudir d´ «impunitat». També la diputada de JxCat Aurora Madaula va lamentar que hi hagi partits al Parlament que «no han votat mai contra la corrupció borbònica».

Enmig d´aquest foc creuat, la portaveu d´ERC, Marta Vilalta, va llançar un dard a JxCat per mantenir el seu pacte de govern amb el PSC a la Diputació de Barcelona, presidida per Núria Marín. Vilalta va acusar JxCat de «jugar un paper còmplice i silenciós» en mantenir el seu «pacte de la vergonya» amb Marín, un pacte que serveix segons el seu parer per «blanquejar la corrupció».