Vergés: «Si les vacunes arriben el 27 de desembre, començarem aquest dia»

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar ahir que Catalunya començarà la campanya de vacunació el 27 de desembre si arriben aquell mateix dia les dosis, com ha promès el ministeri de Sanitat. «Nosaltres començarem el primer dia, sí. Si les vacunes arriben el 27, començarem aquest dia», va afirmar Vergés. En una entrevista a Catalunya Ràdio coincidint amb La Marató de TV3 contra la covid-19, la consellera va defensar que la vacuna «és segura» i que es pot parlar «d'un gran èxit» pel fet de tenir-la amb tan poc temps.

Vergés també va dir que encara no sap qui serà la primera persona a vacunar-se a Catalunya, però va recordar que «el col·lectiu prioritari són les persones en residències». La consellera va reconèixer que no sap quan s'assolirà la immunitat de grup, però que el seu objectiu és que sigui «tan ràpid com es pugui».

La vacuna de Pfizer-BioNTech ha de passar l'últim examen de l'Agència Europea del Medicament (EMA) avui mateix, i posteriorment, la Comissió Europea (CE) té previst acceptar-la en temps rècord i començar el repartiment per tot el territori europeu.

La campanya de vacunació s'iniciarà a la Unió Europea els dies 27, 28 i 29 de desembre, segons va anunciar la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, amb les dosis distribuint-se als estats el dia 26.

El Govern espanyol va prometre enviar les primeres vacunes a unes 50 localitzacions arreu d'Espanya el primer dia, el 27, quan el ministre Salvador Illa va dir que començaria la campanya.

Vergés va assegurar que «és normal que la gent tingui dubtes» sobre la covid-19 i les vacunes, però va remarcar que hi haurà molta informació al respecte. Segons la consellera de Salut, la vacuna «és una cosa molt positiva, dona esperança de què això s'acabarà més d'hora que tard i que els esforços tenen sentit».

«No ens fem un tret al peu just abans de guanyar la guerra», va destacar Vergés, en referència als arguments del col·lectiu antivacunes.