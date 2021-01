Protecció Civil no descarta un confinament total a Catalunya

Protecció Civil no descarta un confinament total a Catalunya · Aniol Resclosa

La sotsdirectora de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, no ha descartat aquest dimarts un confinament total a Catalunya com el del Regne Unit. "Davant d'aquesta situació de pandèmia, qualsevol possibilitat es troba sobre la taula", ha dit a Rac 1 en preguntar-li per aquesta possibilitat.

Soler ha indicat que cal anar veient com evoluciona la pandèmia i quin impacte tenen les noves restriccions que s'aplicaran a partir del dia 7 de gener, sempre amb aquest "difícil equilibri de continuar la vida social i econòmica i aconseguir evitar els contagis".

